Nicole Neumann: "No sé por qué Pampita no me quiere, juro que no lo sé"

Nicole Neumann pasó este miércoles por El Diario de Mariana y, por supuesto, la relación de la rubia con Pampita fue tema excluyente durante el diálogo.

En un momento de la charla, le preguntaron por la salud mental de la jurado y la rubia contestó con un gesto que no dejó dudas sobre su verdadera opinión al respecto.

Luego, cuando le señalaron que la morocha podría ser una mentirosa, Nicole dijo que "ese mote no lo pongo yo. Ustedes digan como quieran."

Más tarde, Nicky aclaró que todavía no tuvo un cruce con Carolina fuera del estudio porque "tengo un camarín en una punta y ella en la otra. Yo justo antes de entrar me la crucé en un evento y estaba todo bien. Nos saludamos cordialmente. Pero desde que entré al Bailando no volvimos a cruzarnos afuera."

"No tuvimos nunca una pelea y yo no tengo nada en contra de ella. Nada. Si ven los tapes, todas las veces que dije algo de ella fueron respuestas. Nunca la ataqué. No sé por qué no me quiere. Juro que no lo sé", aseguró Nicole.

La cuestión es que entre ambas hay bronca y, por el momento, la reconciliación se vislumbra muy lejana.

