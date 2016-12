Nicole Neumann explicó por qué Cubero no va a verla a ShowMatch

Esta tarde, Nicole Neumann le puso el pecho a los rumores de separación entre ella y su marido y en Este es el Show, la modelo reveló algunas intimidades y chispazos en la pareja.

La explicación viene or el lado de la profesión de Cubero y el mal momento que vivie Vélez: "Como los dos últimos partidos empataron, ya me dijo que va a venir; esperemos que este fin de semana le vaya bien. Él es el capitán, tiene que dar un ejemplo y demostrar un compromiso. Medio que le deslizaron que no estaría bueno que vaya", señaló.

Luego, admitió que su participación en el Bailando llevó algunas dificultades a la buena convivencia del matrimonio. "Él me apoyó para que estuviera en el programa, pero cuando una va a entrando en el ritmo, en la locura de los ensayos y los horarios, por ahí algún palito tira", conto Nicky.

Y agregó: "Es el tiempo que no estoy en casa, las chicas... El otro día, hablando, las chicas estaban alteradas y cansadas, en un momento familiar acoté un 'no puedo más, estoy agotada'. Y él me dijo 'sí, bueno, nadie puede más en esta casa'", concluyó, entre risas.

No te pierdas el video de esta nota!

Embed