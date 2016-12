Nicole Neumann apuntó contra Pampita: "Le salió el veneno, estaba como agresiva"

Tras la fuerte pelea que tuvieron Nicole Neumann y Carolina Pampita Ardohain, el viernes por la noche en el "Bailando", la mujer de Fabián Cubero salió nuevamente al cruce y se descargó contra la jurado, quien no valoró su performance de Aquadance.

"Ella nos puntuó bajo y la Chipi salió a defender esa nota que no le parecía objetiva, pero Pampita salió con un veneno que no le terminaba más, estaba como agresiva, se le hinchaban las venas del cuello" aseguró Nicole. Asimismo, se hizo eco de la eterna rivalidad con Carolina, pero puntualizando en cómo Ardohain es quien sigue haciendo un show de eso: "Ella juega con el 'yo soy la morocha del pueblo y vos sos la rubia cheta'. No sé por qué quiere ir por ese lado (...) A mí ella no me provoca amor ni odio pero evidentemente ella tiene un tema conmigo" expresó la rubia en Agarrate Catalina (Radio Ciudad).

En cuanto a la sucesión de disputas incómodas con Pampita, Nicole fue muy clara acerca de cómo su vida pasa por otro lado: "Mis hijas tienen salud y el resto está todo bien, no tengo ganas de pelearme con nadie, o le tengo bronca, ni odio, ni envidia a nadie, tengo una linda familia, tengo trabajo, tengo un hombre al lado que es el mejor padre, el mejor compañero". Cuando le preguntaron acerca de un posible acercamiento con Pampita, Nicole fue consecuente con el pensamiento que tuvo desde que ingresó al certamen de ShowMatch: "Siempre dije que no tendría ningún problema en tomar un café con ella, no sé si yo tomaría la iniciativa porque no es algo que me inquieta, pero si ella tuviera las ganas, no tendría ningún problema, pero eso está lejos de ella, ni quiere estar en los desfiles en los que esté yo" concluyó Nicole.