Nicolás Peralta tras el cruce con Adabel: "Sigo sosteniendo que ella es la reemplazante de Lourdes Sánchez"

En la tarde del martes, la cobertura de la función de gala de "Mahatma", el espectáculo que Flavio Mendoza encabeza en Carlos Paz, le deparó una enorme sorpresa al equipo de Infama. Y no precisamente grata: la bailarina Adabel Guerrero, una de las tantas figuras que asistió al evento, se cruzó con Nicolás Peralta, a quien no dudó en mostrarle su enojo por una información brindada por él mismo.

"¿Cómo estás, Adabel?", fue la pregunta de bienvenida de Nico a la bailarina. Y la respuesta sorprendió a todos. "Mal, muy enojada con vos. Estaría bueno que si sos periodista tuvieras la información correcta", señaló Adabel, quien rápidamente buscó alejarse del micrófono de Infama.



Sin embargo, la insistencia de Nicolás para intentar aclarar el confuso hecho pudo más y Adabel decidió explicar los motivos de su enojo. "Que estás diciendo por todos lados que soy reemplazo. Y no soy reemplazo de nadie. Yo tengo mi lugar y Lourdes (Sánchez) tenía el suyo. Hay otras bailarinas que están cumpliendo su rol", agregó Adabel, que se despidió lanzando un beso, aunque ofuscada.

¿A qué hacía referencia la bailarina? A una información revelada por el periodista de Infama días atrás, cuando adelantó que Lourdes Sánchez había quedado descartada de la obra "Bien Argentino" a raíz de las tres hernias de disco que padece, y que por ante esa situación Adabel Guerrero sería su reemplazante. Este término, no obstante, parece no haberle agradado a la novia de Martín Lamela.



En diálogo con PrimiciasYa.com, Nicolás Peralta se refirió a lo sucedido con Guerrero: "Me sorprendió que ella reaccione así, yo tengo la mejor con ella y pensé que estaba todo bien. Me parece una divina, talentosa y una genia en lo que hace. Nunca pensé que ella iba a responder que estaba mal y enojada por la utilización de la palabra reemplazo. De todas maneras sigo sosteniendo que ella reemplaza a Lourdes Sánchez. Ella se ofende porque dice que es una primera figura y que la palabra reemplazo no va con ella, pero es lo que está haciendo: reemplazando a Lourdes".

Y por último, adelantó que Adabel estará este miércoles en vivo en el ciclo que se emite por América para aclarar todo: "Después del cruce en vivo, me volví a cruzar con ella y la invité a que venga esta tarde a Infama para aclarar todo y que nos diga cómo es su situación actual".