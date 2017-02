Nico Vázquez le dedicó el premio a su hermano y Cacho se llevó el de Oro

"Quiero agradecerle a toda la gente que me acompaña, no solamente arriba del escenario, sino abajo, son muchos, a veces uno no se da cuenta de lo que tiene pero cuando pasa algo como lo que está pasando, sobre todo a mis padres que pasan el momento más duro, uno se da cuenta de que es mucha la gente", dijo el reconocido actor que se llevó el galardón por su Actuación Protagónica en Comedia en la obra "El otro lado de la cama".







"Le quiero dedicar este premio a mi mamá, a mi papá y a mi hermana, pero sobre todo se lo quiero dedicar a mi mamá que para mí es un ejemplo de vida, que para mí es un ejemplo de vida. Gracias vieja, si no fuera por vos no estoy acá. Y si no fuera por él, esta comedia no se hubiera hecho. Hace diez años me dijo 'hacela, la vas a romper toda'. Para vos, hermano, te amo".





En tanto, Nico definió a su pareja, Gimena Accardi , como Messi. La actriz no pudo contener su lágrimas y las palabras de amor de vázquez fueron contundentes.





Cacho Castaña recibió el Estrella de Mar de Oro y fue el gran galardonado en una noche llena de emociones.





"Me pone muy feliz, me da mucha manija para seguir cantando y me hace recordar que a fines del año pasado pude cantar en el Colón, con muchos cantantes amigos y este año me están premiando con esto y estoy cumpliendo 50 años cantando. Y me recuerdo que en el año '67 Alejandro Romay me hizo un contrato para cantar. Muchísimas gracias", dijo Cacho.