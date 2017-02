Nequi Galotti: "Mi edad es el resultado de un montón de experiencias"

Nequi Galotti sorprendió a más de uno con su impactante figura a los 56 años. La exmodelo y especialista en moda compartió una serie de fotos de sus días de descanso en las playas de José Ignacio, Uruguay. La semana pasada,sorprendió a más de uno con suLa exmodelo y especialista en moda compartió una serie de fotos de Embed Paso de baile Una foto publicada por Nequi Galotti (@nequigalotti) el 21 de Ene de 2017 a la(s) 6:48 PST Embed Verano a full Una foto publicada por Nequi Galotti (@nequigalotti) el 17 de Ene de 2017 a la(s) 2:18 PST La exconductora de Utilísima y Miss Argentina en 1980 dialogó con este portal sobre dichas imágenes que repercutieron en la farándula: "Me gusta compartir mucho en las redes sociales lo que voy viviendo, es una manera de comunicar todo desde mi profesión", comentó.





Galotti fue tendencia en las redes sociales y comentó: "Las fotos reflejaban todo eso, me gustó que recalquen que tengo 56 años y que me mantengo bien, es parte de la profesión y de lo que uno transmite. A mi me encanta que digan la edad. Si te calculan, te dan mas años, así que tengo mucho humor con respecto a la edad y el paso del tiempo, es la vida misma".

"Mi edad es el resultado de un montón de experiencias, es la vida que va transcurriendo, no quiero ser mejor ni peor que otra, quiero ser el mejor prototipo de mí misma, mi edad y mi circunstancia".

Hago yoga también, el cuerpo es un instrumento para llegar a algo mas profundo. ¿Si me quisieron seducir luego de mis fotos? No tengo ojos para otros hombres, yo estoy con Bartolomé (Mitre), mi marido, a quien amo y adoro. Y soy madre de tres varones de 30, 28 y 16 años. Si me ponen algo lindo, sonrío pero no me estoy fijando en eso", completó la flamante panelista de "Los Ángeles de la mañana". ", completó la flamante panelista de "





Elsa Cecilia Guadalupe Galotti, más conocida como Nequi, es un ejemplo para las mujeres que superaron la barrera de los 50 años: entendió claramente cuál es el sentido de la vida.