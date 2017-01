Nazarena Vélez: "No quiero que mi hija se cruce otra vez con ese hombre"

El escándalo que sobrevino con la separación entre Federico Bal y Barbie Vélez continúa dando tela para cortar.

En esta oportunidad, en el marco de una entrevista para el programa Voz y show, de CN23, conducido por Camilo García, Nazarena Vélez reflotó el tema al ser consultada al respecto.

"Ojalá que sea irreconciliable, yo no quiero que mi hija otra vez se vuelva a cruzar con ese hombre, nunca más", dejó en claro.

Luego aseguró que la situación la tomó de sorpresa y la desbordó: "Nunca estuve frente a frente a un agresor de un hijo cuando te agreden a un hijo de todo lo horrible es tan importante como eso. Me descoloco completamente. Yo puedo pasar hambre, no mis hijos. Me puede pisar un auto, no a mis hijos", comentó, y agregó que a partir de ese momento se planteó la idea de dejar la actuación.

"Cuando pasó lo de Bárbara, yo estaba en el Litoral y mi hija llorando por teléfono. Dije 'basta de actuar, de estar de gira'. Me culpé mucho, decía '¿cómo no me di cuenta?'. Y sí, si estaba diez días afuera", concluyó.

