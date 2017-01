Nazarena Nóbile apuntó contra Carla Conte y Julia Mengolini: "No me hablan bien de ellas"

Nazarena Nóbile formó parte varios años del plantel de "Intrusos", ya sea como cronista o como panelista. formó parte varios años del plantel deya sea como cronista o como panelista.





La rubia se fue a trabajar a Miami hace un tiempo, pero desde allí sigue el espectáculo nacional gracias a los medios de comunicación.





escribió un polémico mensaje que incluía a Carla Conte y a Julia Mengolini. Esto posteó: En su cuenta de Twitter, el lunes pasado Nazarena. Esto posteó:

Embed En medios d Argentina hay minas más odiadas q Carla Conte y Julia Mengolini? Pregunto sin ironía! No leo ni escucho nunca nada bueno d ellas — Nazarena Nóbile ® (@NazarenaNobile) 22 de enero de 2017

A raíz de estas palabras, este medio se comunicó con la periodista para que amplíe su versión. "No las registran acá, no llegan muchas cosas de Argentina para acá. Fue un comentario inocente, de verdad, aunque parezca que estoy mintiendo".





Me pareció al pedo el comentario de Mengolini con Fede Bal, sin sentido, innecesario. Es un tema muy delicado. Se puede debatir pero atacarlo por ese lado..."- Aunque luego confió qué la motivó a escribir eso: "





Amplió sobre Conte: "Nombré a ellas dos porque empecé a leer comentarios en las redes donde las atacaban. A Carla le decían que tenía suerte de tener laburo porque le mordió la mano al que le daba de comer. Yo soy muy agradecida a los que me dieron trabajo. No entendí ese cuestionamiento a Tinelli en su momento".





Para cerrar, dejó en claro su pensamiento: "Las mataban a las dos, en algunos aspectos a mí no me hablaron bien de ellas. Sin ironía, pregunté qué pasaba con ellas, si eran las más odiadas. Pero no tengo nada personal con ellas, no las conozco".





¿Habrá respuesta del otro lado?