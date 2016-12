Nazarena negó haberle dedicado el tuit a Muscari, pero reconoció estar enojada con él

La reconciliación de José Maria Muscari y Federico Bal generó todo tipo de repercusiones. Desde aquellos que celebraron el reencuentro y de los otros, quienes lo cuestionaron. En ese último grupo parecía anotarse Nazarena Vélez , ¿ex? amiga del director, quien luego de la foto que ambos se tomaron juntos, escribió un mensaje en Twitter que aparentaba estar destinado al también director. Sin embargo, en una visita a Ponele la firma, Naza lo negó, aunque sí admitió que esta enojada con él.





"Si esto eras, agradezco no deberte nada, haber hecho que ganes mucho y ver con total claridad y tranquilidad quién siempre fui yo y nunca vos", escribió días atrás Nazarena en su cuenta de Twitter, un mensaje que, a priori, tenía como destinatario a Muscari. Pero según, la mamá de Barbie Vélez , no hubo nada de eso.





"Pero no fue para él. ¿Vos decís que fue para él? No", aseguró Naza ante la consulta de Polino. Inclusive, señaló que al enterarse del reencuentro, no le dio trascendencia. "Lo que me pasó con esto fue... Viste cuando mirás de costado y decís...", contó, agregándole a sus palabras un gesto de desinterés.