Natalie Weber, sobre el cáncer: "No sé si decir 'le gané' es la palabra adecuada"

Luce feliz y no lo oculta. Por el contrario, lo admite con un semblante que irradia satisfacción y tranquilidad. Así se la pudo ver a Natalie Weber, quien este viernes estuvo como invitada en Infama y contó detalles de cómo logró vencer el cáncer de mama que padecía. "Ayer terminé el tratamiento", reveló.

"Estoy súper contenta. No por el hecho de decir 'le gané' porque no sé si es la palabra adecuada. Pero fui fuerte, lo pude pasar. Fue lo que me tocó vivir. Hubo cosas que jugaron a mi favor, como que era un cáncer que era in situ, que quiere decir que estaba dormido. Gracias a Dios no necesité quimioterapia", contó la modelo.

Natalie, esposa de Mauro Zárate, actual futbolista de la Fiorentina, contó que debió someterse a "25 sesiones de radioterapia y 5 de refuerzo. Y me hicieron una ecografía y tengo la mama limpia, por suerte".

Respecto de lo que fue el proceso que debió transitar, la modelo reveló una conmovedora anécdota que tuvo como protagonista a Mía, su hija mayor.

"Nunca le expliqué qué era lo que tenía. Después, cuando empecé rayos, sí. La lola tomó otro color, estaba colorada y ella me preguntaba qué me pasaba. Un día le dije: 'Mamá tomó sol'. Y ella me dijo: 'No, eso no es sol. ¿Te vas a morir?' ¿Cuál fue mi respuesta? Que no, que mamá estaba haciéndose un tratamiento, que lo iba a terminar en dos o tres semanas y que nos íbamos a poder ir a casa de nuevo", relató.