Natalia Oreiro cantó como Gilda en Mar del Plata

Natalia Oreiro cumplió el sueño de ser Gilda en cine y ahora se dio el gusto de cantar en vivo en Mar del Plata como si fuera la popular cantante de cumbia que marcó un estilo con sus canciones.





"Muchísimas gracias por esta oportunidad, estoy muy emocionada porque hacía 10 años que no tocaba en Argenitna, ¡es una alegría inmensa!", comentó la uruguaya.





Vestida con pollera como Gilda, Oreiro entonó las versiones aggiornadas de temas como "Fuiste", "No me arrepiento de este amor" y "Corazón herido", informó TN.





"No sé si vieron la película, pero para mí fue un sueño hecho realidad. Gracias, Argentina, por darme tanto amor. Desde muy chica que lo recibo, y no voy a parar nunca de agradecerles. Gracias, de corazón. Me hicieron muy feliz, me voy recontenta", cerró emocionada la actriz.