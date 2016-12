Natalia Fassi terminó su boda en llanto por culpa de Rocío Marengo y Yanina Latorre

Hace tiempo que está alejada de la farándula, aunque supo estar en el centro de la escena. Y en su boda Natalia Fassi decidió acercarse nuevamente al ambiente. Pero todo terminó en un escándalo que incluyó, peleas y llanto.

"Me mandaron la invitación y no fui colada", explicó Latorre ante la supuesta acusación que lanzó Marengo en la fiesta de casamiento y que provocó el escandalete.

"Cuando la prensa me preguntó si era amiga del novio y o la novia, les dije que no, Y ahí se prendió Marengo diciendo que me había colada. Eso le dolió a la novia y se largó a llorar, informó la panelista.

La producción del programa de Marcelo Polino se comunicó con Marengo para que realice su descargo. "Me estás jodiendo que me voy a colgar de vos. Ubicate en la palmera", respondió. "Vos sos una mala persona", agregó.





La boda entre la exmodelo y Fabián Carballo se realizó en el Alvear Palace. Y el escándalo ocurrió cuando Natalia fue a saludar a la prensa y los periodistas comenzaron a preguntar si era verdad que Latorre estaba colada, según informó Laura Ubfal en su sitio.