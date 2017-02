Nancy Pazos: "Para mí fue una actitud de mierda, no me gustó y salí a defender a una compañera"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25









"Creo que nadie entendió nada de por qué se fue. Fue bastante raro. Yanina tiene un personaje en sí mismo, claramente nadie la entendió. Yo dije una opinión mía y después hablé con la producción. Absolutamente nunca tengo nada en lo personal con ella, esto es trabajo y defiendo mi postura. Con Yanina somos muy diferentes en todo el conjunto de valores. Nequi opta por decir lo que quiere y puede al aire. Todos tenemos hijos adolescentes y sabemos cómo tenemos que cuidarnos. Estaba preocupada por una situación personal. Yanina subió no sólo la al Twitter sino que además diciendo algo que la dejaba en condición de ridícula. Son códigos que a mí como compañera de trabajo no me gusta".





Y explicó: "Es un chico de 16 años y ella alega que lo había hablado con el conductor antes. A Nequi nadie le preguntó si Yanina lo podía hablar al aire. Nequi está en su derecho a contarlo o no, más de una vez quedamos expuestos en lo personal. Vos sabes hasta dónde vas y donde no al aire. Lo que no puede pasar es que una compañera tuya cuente lo que no se había animado a contar. Yanina se avalanza en el aire y cuenta lo que le pasó a Nequi, Para mí fue una actitud de mierda, no me gustó y salí a defender a una compañera. Estas no son las reglas de juego, como lo dije públicamente. No lo vi grave, Yanina se desbordó y se fue".





"Hay un montón de cosas que la gente dice en las redes pero yo opto por responder lo que quiero. Pero a mí la discusión con Yanina hasta me parece simpático. Me parece un excelente producto televisivo, creo que se desbordó ella. Debe estar mal con ella misma. No es una actitud profesional levantarse e irse del programa. No dije nada del otro mundo. Sintió muy fuerte todas las críticas cuando ella atacó a Nequi. Yo no me callo y le contesto", fundamentó Nancy.







"Lo que pasó fue eso. Yanina es impiadosa hasta con ella misma pero creo que tiene que empezar a cuidar a la gente que está a su alrededor y que no tiene su estilo. Son compañeros de trabajo y menos apelando a situaciones personales. Nequi llegó totalmente angustiada por lo que pasaba con su hijo que no había llegado. No da, primero está la persona. Hablá de tus cosas, no de las cosas del otro".