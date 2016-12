Nacho Viale saltó ante la polémica por el supuesto "armado" de la declaración de Silvestre

El fin de semana el cantante y actor Silvestre reapareció en la televisión argentina tras ser invitado al programa de Mirtha Legrand.





Mucho se habló en los últimos meses de su separación con la actriz Verónica Vieyra y por primera vez hizo distintas confesiones al respecto.





Sin duda alguna, lo más fuerte pasó por la declaración sobre el supuesto romance de Vieyra con el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli





"Fue amante de Scioli y lo traía a casa como un amigo. Mi ex me lo presentó como un amigo de la familia y Susana Auri, amiga íntima de Vero me lo comentó. Como persona es un traidor, traicionó a toda la Provincia de Burenos Aires" dijo Silvestre ante la sorpresa de todos.





Después a través de Twitter y ante los cuestionamientos, Nacho Viale salió a aclarar que no hubo "nada armado" en ese testimonio al aire.

"Alguien cree que armamos todo eso en la producción? Nadie se enteró que hace días Silvestre habla del tema? Lo invitamos siempre y lo seguiremos invitando al cantante y actor Silvestre", expresó Viale como responsable de la producción del ciclo.