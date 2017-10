Tarja Turunen regresa a la Argentina

Ninguna otra voz y artista tan influyente como Tarja. Una pionera creadora del género sinfónico metálico y gótico. La finlandesa clásicamente entrenada alcanzó la fama con la banda Nightwish, de quien fue cara y voz durante 9 años.





Turunen comenzó formalmente su entrenamiento vocal clásico a los 17 años.44 Después de la escuela, comenzó a estudiar música (con una especialización en música de iglesia) en el Sibelius Academy. 45 Debido a su compromiso con Nightwish, tuvo que interrumpir sus estudios académicos. De 2001 a 2003 estudió en la academia de música Hochschule für Musik Karlsruhe, donde se preparó como solista con la especialización adicional en Lied.





Turunen originalmente apuntaba a entrenarse como corista, pero en la audición atrajo la atención del profesor Mitsuko Shirai, quien la animó a solicitar el entrenamiento como cantante principal. Con una gama vocal de una soprano lírica, Tarja comenzó su carrera solista en 2004 y lleva hasta la fecha exitosos álbumes los cuales fueron premiados con oro y platino en múltiples países, alcanzando el tope de los charts en reiteradas oportunidades. Tarja se encuentra constantemente realizando tours alrededor del mundo con su banda internacional.





El 30 de marzo de 2012 se consagró ganadora en la categoría "Mejor interpretación europea femenina", ganando con amplia ventaja sobre sus adversarios.31 Tarja grabó su primer DVD en vivo como solista en la ciudad de Rosario, Argentina interpretando temas de sus álbumes My Winter Storm y What Lies Beneath, el DVD también cuanta con cuatro covers «Nemo», Over The Hills and Far Away, «The Phantom of the Opera», «Where Were You Last Night/Heaven Is A Place On Earth/Livin' On A Prayer» y de «Still Of The Night» de Whitesnake los conciertos fueron filmados los días 30 y 31 de marzo de 2012.





Adorada por sus fans como una "Diosa", la soprano finlandesa tiene la habilidad de deleitarlos solamente con su presencia, probablemente más que cualquier otra artista femenina en este género. Cuando el clásico se encuentra con el rock y el heavy metal, esto inevitablemente conduce a Tarja. En esta nueva gira estará presentando sus álbumes más recientes "The Brightest Void" y "The Shadow Self", dos contrapartes que se contrastan y se complementan al mismo tiempo para llevarnos a un viaje de descubrimiento hacia las sombras del propio ser. En la fecha del 25 de noviembre en el estadio Luna Park, Tarja tendrá dos bandas invitadas de lujo: Delain y Amaranthe. Las vocalistas femeninas de ambas agrupaciones han declarado públicamente la admiración e influencia de Tarja Turunen en sus respectivas carreras.





Martes 21 de Noviembre Mar del Plata, Teatro RadioCity

Miércoles 22 deNoviembre Rosario, Teatro El Círculo

Viernes 24 de Noviembre Córdoba, Abasto XL

Sábado 25 de Noviembre- Bandas invitadas

Delain y Amaranthe 21 Hs, Estadio Luna Park