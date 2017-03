La cantante mexicana Sofía Reyes llega por primera vez a la Argentina para presentar su primer álbum de estudio Louder! el 20 de abril en el teatro Gran Rex. Con tan solo 21 años, esta joven promesa de la música pop latina ya cosecha tres nominaciones a los Premios Lo Nuestro y una de Mejor Nuevo Artista Latino en los iHeart Radio Music Awards, siendo la única mujer latina nominada este año. Asmismo, ha estado nominada previamente a los premios KCA, MTV Millenial awards y Premios Juventud en pasados años.





Su esperado primer disco se estrenó el 3 de febrero a nivel mundial y presenta 12 canciones inéditas, entre las que se encuentran temas que ya son éxitos como "Muévelo", "Conmigo"(Rest of Your Life)", "Sólo yo", "How to Love", y "Llegaste tu" y cuenta con la colaboración de figuras de tal renombre como Wisin, Reykon, Prince Royce y Cash Chash, Francesco Yates y Spencer Ludwig de Capital Cities. Louder debutó en el puesto 1 de ventas físicas en Estados Unidos. La flamante artista ya tiene más de 2.8 millones de oyentes mensuales en Spotify y su canal oficial de Youtube supera las ocho millones de visitas por mes. En Facebook, sus seguidores ascienden a 600 mil.





Con la promoción de Louder ha estado haciendo in-stores en diferentes ciudades de Estados Unidos, Mexico y próximamente estará en Centro y Sudamérica.





Luego de tres años de preparación y trabajo arduo, la cantante presenta canciones con su estilo pop característico combinado con ritmos urbanos y electrónicos. Totalmente involucrada en el proceso compositivo, de los 12 temas del disco, 11 son de su autoría, imprimiéndole al álbum su sello único y personal. Las canciones fueron producidas por personas como Toby Gad (Selena Gomez), Neff U (Backstreet Boys), Scott Effman y Lukas Nathanson, Rune Westberg (Jesse & Joy), Roman X, entre otros.





El gran éxito de su single "Sólo yo", el cual alcanzó la el primer lugar en el Billboard Latin Pop charts y la posicionó como la primera mujer en alcanzar este puesto en 5 años, la consagró como la nueva sensación del pop. Su calidez y estilo lograron captar la atención de miles de jóvenes que se sienten identificadas con su ritmo alegre y motivador. Colaboró con la marca 47 Street por cuatro temporadas, siendo la cara de la línea Mich Kogan y fue invitada de Esperanza Mía, el musical, cantando 2 noches seguidas en el Luna Park.





Originaria de Monterrey, Sofía Reyes se empezó a interesar en la música desde muy pequeña. A los seis años aprendió a tocar el piano y a los once comenzó a componer canciones con la ayuda de su padre. Durante los años siguientes desarrolló su talento artístico y hoy ha llegado a ser el nuevo gran fenómeno en el mercado pop latinoamericano y mundial.