Se viene el evento "FDL Jam 2017"

Se viene el evento "Cultura Hip Hop – Jam 2017" a realizarse en el Centro Cultural Recoleta durante los días sábado y domingo 7 y 8 de octubre de 2017, en coproducción con "FDL Crew – Fuera de Límite".





Este evento es de interés artístico y cultural para la Ciudad de Buenos Aires, y especialmente para el público joven y adolescente. FDL Jam Segunda Edición, es un evento que forma parte del circuito más referente de la cultura Hip Hop a nivel nacional, y en esta oportunidad extenderá sus alcance hasta fronteras internacionales confirmando la presencia de jurados y Djs de países como Colombia, Brasil, Chile, y Venezuela.





La programación del evento es abarcativa y cuenta con las siguientes propuestas:





● Clases, talleres y charlas relacionados con el mundo Hip Hop





● Competencia y batallas en modalidades #Breaking 1vs1, 4vs4 y Seven to Smoke

BGIRLS, #StreetDance 2 vs 2, #Poppin 1 vs 1 y #AllStyle 8 vs 8





● Espacios de esparcimiento en comunidad techados y al aire libre con Djs y bandas en vivo





Debido al éxito de convocatoria y repercusión de la primera y anterior edición, este año redoblamos la apuesta generando espacios para que distintas marcas y empresas se sumen a apoyar la cultura Hip Hop más extensa de Sudamérica con presencia y acciones puntuales en ventanas de exposición creadas y desarrolladas especialmente para el beneficio de todos los interesados en contribuir "FDL Jam Segunda Edición".

