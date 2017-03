"Salta La Banca" grabó su primer DVD en vivo en el estadio Malvinas

El fin de semana pasado "Salta La Banca" grabó su primer DVD-CD en vivo en lo que va de su carrera, convirtiéndose en una noche histórica para la banda. Una celebración única frente a miles de personas que corearon cada uno de los 34 temas que transcurrieron durante la jornada.





Una lista que repasó toda la carrera del grupo, desde Ya No Somos Dos Ahora pasando por Seremos, Copla, Visceral, hasta llegar a Eureka, además, no faltó el "compilado cumbia". Un momento especial de la noche fue cuando se subió al escenario Pablo Viñas de AGR-Clarin demostrando una vez más el compromiso artístico y social que asume Salta La Banca no sólo en sus canciones sino también tomando parte.

El show, producido artísticamente por Ale Vázquez y SLB siguió una línea musical in crescendo hasta llegar a su punto máximo con una complicidad absoluta entre la banda y su público. La dirección del DVD contó con un despliegue de 12 cámaras que junto con la escenografía y las imágenes que proyectaban las pantallas seguramente reflejarán el resultado de lo que fue una noche perfecta.





La banda joven con mayor proyección del país, con tan sólo 8 años de carrera, no para de tocar y generar noticias. Después de este multitudinario show, se prepara para un nuevo escenario, esta vez será el turno del Teatro Gran Rivadavia el sábado 22 de abril.



Próximas fechas:



Sábado 8 de abril, Vorterix Rosario

Domingo 9 de abril, Teatro Municipal, Santa Fe (desenchufado)

Viernes 14 de abril, Festival Music Land, Concordia

Sábado 22 de abril, Teatro Gran Rivadavia, CABA (desenchufado)