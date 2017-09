Kendall Schmidt llega con su banda Heffron Drive a la Argentina

Kendall Schmidt, líder del Fenómeno Pop Mundial BIG TIME RUSH, se presentará en Argentina junto su banda HEFFRON DRIVE, acompañado de Dustin Belt, en el marco de su Gira Mundial "One Way Ticket Tour". En esta gira estarán presentando "The Slow Motion", su último EP, el domingo 5 de noviembre en Niceto Club.





En 2008 Kendall Schmidt junto a Dustin Belt, ambos originarios de Wichita, Kansas, formaron la banda Heffron Drive, cuyo nombre hace referencia a la calle donde ambos residían en Burbank, California.





A mediados del 2009, es elegido para ser el Líder de la banda Big Time Rush. El aceptó y la se convirtió rápidamente en un Fenómeno Global, con millones de discos vendidos, grandes giras mundiales a través de todos los continentes, y millones de fans alrededor del mundo.





Con la intención de no dejar de lado Heffron Drive durante el éxito de BTR, Kendall logra introducir a Dustin como guitarrista oficial de los tours de BTR. Y a pesar de estar extremadamente demandados en ese tiempo, ambos pudieron encontrar tiempo libre para dedicar también parte de su energía a Heffron Drive.





Actualmente, y luego que Big Time Rush haya entrado en una fase de pausa temporal, Heffron Drive se encuentra más renovado que nunca, atravesando su nueva Gira Mundial con enorme suceso, y dispuestos a mostrar al mundo que su estilo vibra más alto que nunca.