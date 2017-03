Documental de René Pérez estrenará en festival internacional

Trailer oficial del documental "Residente". El Festival internacional SXSW seleccionó el documental “Residente”para ser exhibido en primicia este próximo 11 de marzo en el Alamo Theatre a partir de las 9:30 p.m. El documental “Residente” se proyectará también el martes, 14 de marzo en el Rollins Theatre de The Long Center (1:45 p.m.) y el jueves, 16 de marzo en el Zach Theatre (11:00 a.m.). "Residente's" Official Trailer. “Residente,” the documentary, has been selected to premiere at the SXSW Film Festival, in Austin, Texas. The film’s world premiere will take place at the Alamo Drafthouse Lamar Theater at 9:30 p.m. on Saturday, March 11. “Residente” will be screened two additional times at SXSW: On Tuesday, March 14 at the Rollins Theatre (1:45 p.m.) and on Thursday, March 16 at the Zach Theatre (11:00 a.m.).Fusion