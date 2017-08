"Despacito" quedó afuera de los MTV y hay polémica

MTV dice que el superpopular video de Despacito no fue nominado en los Premios MTV a los Videos Musicales (VMAs) porque no fue enviado para su consideración, pero Universal Music Latin Entertainment (UMLE) responde que MTV no pidió a su sello enviar el video hasta la semana pasada, dos semanas después de que el canal anunció a los nominados.





Despacito no se ha transmitido en las señales MTV o MTV2, pero sí en MTV Tres, el canal latino de la empresa. En cuanto a los VMA, el canal informó que el video de Despacito no fue enviado para su consideración.





"Hasta la semana pasada, MTV no había solicitado a UMLE que enviara el video para su consideración", dijo un vocero del sello sobre el motivo por el cual Despacito no fue nominado en los MTV. No queda claro por qué el canal de televisión solicitó a la disquera que presentara el video después de que las nominaciones fueron anunciadas.





De todos modos, Despacito, la canción no el video, estará en los premios como nominada en la categoría de canción del verano. Los VMA se transmitirán en vivo el domingo 27.