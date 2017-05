Christopher Cross en Argentina

Con más de 38 años de Carrera, CHRISTOPHER CROSS se ha convertido en uno de los artistas más importantes del mundo.





Ha hecho historia con su música: Ganando 5 premios Grammy en una sola noche, un Oscar por "Arthur's Theme (Best That You Can Do)" de la película protagonizada por Liza Minelli junto a Dudley Moore, además de haber sido galardonado con el Globo de Oro.

Él es considerado uno de los Hombres Hits de los 80. "Sailing", "Ride Like the Wind" y "Never Be the Same" "Think of Laura" and "All Right", entre otras canciones.

El próximo 24 de Agosto en el Teatro Gran Rex, los argentinos podremos recordar los años 80 y 90 en una sola noche, con todos sus hits. Un show donde todos podrán cantar y bailar las canciones que han hecho especiales diferentes momentos de nuestras vidas.