Chayanne se suma al reggaetón junto a Wisin

Chayanne , uno de los pocos cantantes de pop puertorriqueños que todavía no incursionaba en el reggaetón, lanzó su primera canción del género el viernes con 'Qué me has hecho'. El artista trabajó con el reggaetonero Wisin en la producción del tema, que mezcla ritmos urbanos con tropical y pop.





"Invitar a Wisin ha sido no solo una excelente decisión, sino una gran experiencia, como si nos hubiéramos conocido desde siempre, fuera de concentrarnos en coproducir 'Qué Me Has Hecho', compartimos experiencias de nuestras mutuas carreras y nos identificamos en muchas cosas, lo que hizo el proyecto más placentero. W, gracias por tu dedicación a este proyecto", dijo Chayanne en un comunicado.





"Qué me has hecho" forma parte del próximo álbum de Chayanne, que será su primero desde En todo estaré, de 2014. El material aún no tiene fecha de estreno.





El 14 de abril, Chayanne también lanzó una nueva versión de 'Culpable soy yo', éxito de José Luis Rodríguez 'El Puma', incluido en el nuevo material discográfico del cantante venezolano, titulado Inmenso.





Otros cantantes de pop latino que entraron al mundo del reggaetón recientemente incluyen a Luis Fonsi y Justin Bieber con 'Despacito' ft. Daddy Yankee y a Shakira con 'Chantaje' ft. Maluma.