CeeLo Green vendrá a la Argentina

El próximo jueves 21 de septiembre, CeeLo Green llega por primera vez a la Argentina para presentarse en el Estadio Directv Arena.

El artista estadounidense de rap, R&B, soul y funk que saltó a la fama por formar parte del reconocido grupo de southern rap Goodie MOb, uno de los primeros grupos del Dirty South formado también por Khujo, T-Mo y Big Gipp arribará a nuestro país para dar un show único que cautivará a todos sus seguidores argentinos.

El cantante, rapero, compositor, productor e ícono del pop, la cultura y la moda, recibió cinco nominaciones a los Grammys por su hit mundial "Forget You" ganando la categoría de mejor actuación urbana / alternativa.

Ha realizado múltiples e inolvidables presentaciones en Saturday Night Live, Oprah, en Billboard Music Awards, Superbowl, Glee, entre otras, junto a figuras como Madonna, Gwyneth Paltrow y The Mupppets. Como si fuera poco, el multifacético artista fue coach en The Voice durante cuatro temporadas junto Christina Aguilera, Adam Levine y Blake Shelton.

Desde 1999 Cee Lo comenzó su carrera como solista y no paró de cosechar éxitos. En el año 2002 grabó el álbum Cee-Lo Green and His Perfect Imperfections, que revolucionó el mundo del hip hop por explorar nuevas fronteras al incluir elementos de soul, jazz y pop combinados con el estilo vocal de Cee-Lo y mensajes positivos.

CeeLo Green ha grabado dos álbumes que han repercutido mundialmente. Entre sus canciones se destacan "Closet Freak" y "I'll Be Around". El rapero nacido en Atlanta ha colaborado además en canciones con artistas como Carlos Santana, Black Eyed Peas, OutKast, Seeed y Dangerdoom, entre otros y el Estadio Directv Arena será el lugar elegido del artista para hacer su show que promete un despliegue único e impresionante.