Muscari: "De un tuit de alguien que no me nombra, no me puedo hacer cargo"

En diálogo con "Agarrate Catalina" por La Once Diez, José María Muscari habló de las declaraciones de Nazarena Vélez, quien se ofuscó tras el encuentro que el dramaturgo mantuvo con Federico Bal.

"Si esto eras, agradezco no deberte nada, haber hecho que ganes mucho y ver con total claridad y tranquilidad quien siempre fui yo y nunca vos", disparó la mamá de Barbie en Twitter, en referencia a Muscari.

Durante du diálogo con la conductora, José María aclaró que "Con ella no tengo vínculo hace más de un año y pico", señaló el director teatral.

"Estoy muy enfocado en el trabajo y en el medio pasa la vida. De un tuit de alguien que no me nombra, no me puedo hacer cargo", explicó.

Y añadió: "Nazarena es una persona con la que tuve un vínculo. Si me quiere escribir, me escribe y le contesto. Tiene mi teléfono. Ella me lo puede decir de cualquier forma".

"Conté que hace más de un año y pico no tengo relación con ella. No así con Barbie, con quien tuve un cotidiano más fluido. Entiendo que es una gran noticia que Nazarena ponga un tuit o que yo me encuentre con Fede", concluyó Muscari.

(Foto portada: Clarín)