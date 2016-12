Murió la actriz Florence Henderson

La veterana actriz Florence Henderson, conocida por su papel de Carol Brady en la comedia de los años 70 ' La tribu de los Brady', ha muerto a los 82 años.





La causa de la muerte no fue detallada aunque sufría problemas relacionados con el corazón declaró su agente, Kayla Pressman.





Florence dio el salto a la televisón en los años 50 tras su paso por los escenarios, donde protagonizó papeles en musicales como 'Carrusel', en 1949, 'Pacífico del sur' o 'Fanny'.





Su actuación en 'La tribu de las Brady', uno de los primeros programas de televisión estadounidenses que se centró en una familia no tradicional, la convirtió en un rostro famoso.





La serie se centraba en el papel de Carol Brady, una madre soltera, con tres hijas, que se casa con Mike Brady, un hombre viudo, arquitecto, y con tres hijos.





Permaneció en pantalla durante cinco temporadas, compartiendo cuota con otras como 'All in the Family', 'Maude' y 'Sanford and Son'.





Tras cese de su emisión, en 1974, Henderson apareció en otras series como 'Brady Brides', 'una Navidad muy Brady' y 'los Brady'.





También pasó, como estrella invitada, por espacios como 'Murder, She Wrote' o 'The Love Boat'.En el cine, formó parte del reparto de los films 'Song of Norway', 'The Brady Bunch Movie', 'Naked Gun 33 1/3: The Final Insult' y más recientemente, 'Fifty Shades of Black'.





