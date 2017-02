Murió el papá de Facundo Arana y el actor lo despidió con una carta pública

Facundo Arana está pasando el momento más doloroso de su vida tras la muerte de su papá, el doctor Jorge Arana Tagle, quiene falleció durante el domingo y fue despedido por su hijo con un emotivo mensaje desde su cuenta de El actorestá pasando el momento más doloroso de su vida tras la muerte de su papá, el doctor, quiene falleció durante el domingo y fue despedido por su hijo con un emotivo mensaje desde su cuenta de Instagram





Durante la noche del domingo, el actor reveló a través de su cuenta en la red social que está atravesando el momento más duro por la muerte de su papá, un reconocido abogado especialista en Derecho Marítimo.







"La única mentira que mi viejo me dijo un día duró casi cuarenta años. Me aseguró que nunca moriría. Ahora puedo ver que no mentía realmente. Gracias por tanto Viejo! La persona más integra, noble y buena que conocí... Descansá en Paz Father", fueron las palabras que Facundo compartió junto a una foto que lo muestra al lado de su querido padre.

Una semana antes, el actor representó el duro momento que estaba pasando con otra emotiva postal, que resumía la unidad y el apoyo mutuo que había entre él y su papá. En la imagen se los veía tomados de las manos y tenía un título simple, pero contundente: "Compas", en alusión a la palabra "compañeros".