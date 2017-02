Moria Casán: "Varios hombres que pasaron por mi vida quisieron derrumbarme"

La edición de este lunes de Intrusos contó con una visita muy especial: la de Moria Casán, la One, quien se prestó para un largo mano a mano con Jorge Rial y su equipo en el que repasó su reciente pelea con Georgina Barbarossa, los capítulos duros de su pasado y la relación que mantuvo y mantiene con los hombres.

"Era una mujer que estaba acostumbrada a relaciones tóxicas y me encantaban, me encantaba el psicopateo para ver hasta dónde llega mi cabeza. Y durante mucho tiempo, me encantaba esa cosa hasta tóxica. No sé por qué, si llevaría algo de mi pasado, de mi pasado de abuso. Yo nunca me victimizo con un pasado que fue duro", afirmó, para luego detallar cómo fue la primera vez que un hombre la agredió físicamente.

"El primer golpe que me dieron todavía lo tengo acá (se señala el ojo derecho) y me lo dieron en un coche. Me dejaron el ojo así. No perdí el ojo, pero no podía ir al teatro. Esto me sorprendió, te da lástima y perdonás. Al segundo golpe, lo devolví y era un ring porque peleé yo también. Y pegué mal. Y al tercero, me separé", recordó.

Siguiendo con el tren de lo que fueron sus relaciones, Moria aseguró que siempre tuvo "la autoestima tan elevada que nunca ningún señor que estuvo en mi vida me pudo voltear. Los habré volteado yo, pero lo intentaron casi siempre".

AméricaTV