Moria Casán: "Sacar dos tetas al aire es como liberar mentes"

Moria Casán se sumó a la movida del martes del #Tetazo y lo hizo a través de un video que compartió en las redes sociales.





"Soy muy vanguardia, en esto no me hago autobombo. Cree Playa Franca y creo en la libertad. Sacar dos tetas al aire es como liberar mentes", explicó Mo.





"No critiquen, no juzguen, no histeriquen con los pechos de la mujer. Para todos ustedes, el primer alimento que recibimos", agregó la diva ortomolecular.