Moria Casán: "Con mi cambio físico, tengo las piernas que tiene mi hija"

rotundo cambio físico que llamó la atención de los televidentes, sus seguidores y de todo el mundo artístico. Pero nadie conocía, hasta el momento, el método secreto de la diva para estilizar su figura. Moria Casán ha lucido en los últimos meses unque llamó la atención de los televidentes, sus seguidores y de todo el mundo artístico. Perode la diva para estilizar su figura.





La actriz, empresaria y productora charló con este portal para detallar cómo hizo para lucir una figura envidiable, sin demasiado esfuerzo.









¿Empezó a comer menos? "Yo hago una dieta lógica, me alimento muy bien. No hay gran cosa, es mi disciplina y mi genética. Te juro que tengo el teléfono estallado de todos preguntándome cómo hice: la Su no lo podía creer, Gasalla no lo podía creer, es muy notorio", dijo Mo.

"Yo ya había hecho un gran cambio de cuerpo con la gimnasia. Pero esta vez es más notorio, tengo las piernas que tiene mi hija, qué sé yo. Es de locos, hasta yo estoy asombrada".

Pero claro, no todo es color de rosas... "No me sirve ningún vestido que tengo, me quedan todos grandes, tuve que hacer ropa nueva. Un modisto me traje cuatro vestidos, y se los tuvo que llevar porque tengo dos medidas menos. De un large, pasé a un small", relató la estrella mediática.





"La gente está como loca, va a ser revolucionario este método", completó Casán. ¿Todavía no viste su nueva figura? Las imágenes, acá:

", contó Moria.