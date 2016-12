Mónica Farro le respondió al Negro Luengo: "Toda la vida me quiso dejar sin trabajo"

Mónica Farro dialogó en exclusiva con Primiciasya.com y le respondió a Jorge "Negro" Luengo, padre de su ex novio.





"Si no la contrataron a Mónica Farro por algo debe ser. Conocieron qué clase de persona es más allá de la relación con mi hijo", lanzó Luengo esta mañana en el ciclo "Los ángeles de la mañana".





Este portal se comunicó con la uruguaya quien aclaró su frase sobre los despidos en Ideas del Sur y le respondió a su ex suegro.







"Me despierto hace un rato con un montón de mensajes de mis amigos diciéndome lo que vieron en la tele. Yo no lo vi pero sí me contaron que este pobre tipo tiraba mierda de mí. Yo nunca dije que estaba feliz por los despidos en Ideas del Sur ni que la gente estaba bien despedida. Si escuchan el audio que yo dije fue: quizás algunos habrán estado bien despedidos, otros no porque son buenos laburantes. Quizás alguno sólo se ganaban el sueldo chapeando con Ideas del Sur. Eso es lo que dije".





"Que este tipo que sabe que tiene un hijo golpeador se burle y mofe de toda esta historia me parece que es una locura. La gente sí me conoce mucho y sabe cómo trabajo. Por eso no creo que haya estado en Ideas del Sur y tampoco me importa estsar ahí, es algo que no me saca el sueño". Y luego le apuntó al Negro Luengo





"Lo que yo dije es lo que yo dije. Lo que quisieron decir en la tele está muy mal reproducido. No está bueno que me dejen como que estoy contenta por los despedidos", agregó.