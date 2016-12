Mirtha Legrand recordó una brutal paliza que le propinó Monzón a Susana Giménez

En momentos donde la violencia de género preocupa y sensibiliza a la sociedad, Mirtha Legrand recordó una brutal paliza de Carlos Monzón a Susana Giménez, cuando el boxeador y la conductora eran pareja.

Durante su programa, la conductora contó que en 1976 Susana recibió una golpiza por quien entonces era su pareja. "Lo cuento porque hace muchos años que pasó", aseguró, de entrada.Y agregó: "Susana Giménez me contó una vez que cuando estaba en pareja con Monzón, estaban en Roma y él tuvo un ataque de celos y la golpeó"."Ella había hecho una película con un actor que se llamaba Luc Merenda", precisó la señora de los almuerzos.En aquella época, Merenda era una figura francesa del cine europeo, que participó con Susana y Monzón en la película, de 1976.Al parecer, Monzón se enfureció al ver a Giménez hablando con él. "Susana me contó que, como en las películas, agarró un cuadro y se lo puso en la cabeza", siguió Legrand.En medio del relato, Mirtha advirtió que tal vez podía caer mal su confesión sin la autorización de la protagonista y lanzó: "Disculpame, Su. Igual ella me lo contó hace tiempo".Américatv.com.ar