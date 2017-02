Mirtha Legrand tras recibir el Estrella de Mar de Platino: "Nunca imaginé que..."

En la noche del lunes, Mirtha Legrand recibió el premio Estrella de Mar de Platino. Aunque no está haciendo temporada teatral, la conductora es una de las grandes figuras de Mar del Plata.

"Me dijeron que el premio es por haber contribuido a la difusión para que la gente viniera, que no se vaya a otros países", dijo la diva del Trece al recibir su estatuilla y luego pidió disculpas por no haber ido a ver compañías de teatro marplatenses: "Les prometo a todos los chicos y a Rottemberg que si el año que viene vengo nuevamente, iré a verlos. Esto no es demagogia, es un deseo, me han recomendado varios espectáculos".

Embed Estoy encantada, amo Mar del Plata. pic.twitter.com/DYX7gaF1cU — Mirtha Legrand (@mirthalegrand) 7 de febrero de 2017





Asimismo, continuó agradeciendo el premio que le dieron y aseguró que se trataba de "una noche de fiesta": "Estoy encantada, amo Mar del Plata, ciudad que conozco desde mi más tierna infancia, que pasó hace muchísimo. Basta de estas rivalidades de Mar del Plata o Carlos Paz, eso no sirve para nada, cada uno trabaja y defiende lo suyo como puede estoy encantada de estar aquí".

PrimiciasYa.com se comunicó con Mirtha luego de vivir una noche histórica expresó su emoción por el merecido reconocimiento: "Me siento muy honrada, emocionada y muy feliz. Fue una linda ceremonia".

Embed Basta de estas rivalidades de Mar del Plata o Carlos Paz,cada uno trabaja y defiende lo suyo como puede estoy encantada de estar aquí pic.twitter.com/cdBq0oAmQG — Mirtha Legrand (@mirthalegrand) 7 de febrero de 2017





"Nunca imaginé queme pudieran premiar por hablar de esta ciudad querida y comentar los espectáculos teatrales me da placer hacerlo. Un cálido reconocimiento", destacó la diva.

Cabe destacar que Mirtha anunció el domingo pasado que los programas del sábado 11 y domingo 12 de febrero serán los últimos que realizará desde el hotel Costa Galana de Mar del Plata.

Por Juan Pablo Godino - @juanpablogodino