Mirtha Legrand le contestÃ³ a Daniel Scioli: "Â¡Ufa! Â¡QuÃ© se deje de atacar!"

A través de PrimiciasYa.com, Mirtha Legrand salió a cruzar a Daniel Scioli por el texto que difundido el político a través de Twitter y Facebook.

Scioli emitió un comunicado a través de las redes sociales después de las fuertes declaraciones del cantante Silvestre, pronunciadas en la mesa de la diva del Trece el sábado por la noche.

Ocurre que en el ciclo de Mirtha, Silvestre había asegurado que su ex mujer, Verónica Vieyra salía desde los 13 años con el ex gobernador de Buenos Aires, y él afirmó que la diva instaló la polémica para tapar la realidad del país.

"Todo lo que reveló Silvestre en mi programa fue fuerte, me dejó sin habla", comenzó diciendo Mirtha en diálogo con este portal.

"Tengo entendido que Silvestre ya había hecho declaraciones en otros programas. Así me lo hizo saber mi producción. Yo tengo un programa de televisión y no hago más que informar. ¡Ufa! ¡Que se deje de atacar! Era una bomba y mandó un escrito con los detalles que comentó al aire. Lo de Andrea lo paso por alto pero hizo hincapié en el tema Scioli. Yo jamás lo nombré. ¿Cómo se dio por aludido?", añadió La Chiqui.

"A Silvestre lo invitaron de varios programas después de estas declaraciones explosivas. Me lo propuso una productora de mi programa y pensé que como ya había sacado un comunicado en el mes de junio y no se había manifestado, no le importaba", destacó.

Por último, con respecto al escrito de Scioli, sentenció: "Mezcló todo, la política con los comentarios acusatorios de Silvestre. Bueno ya está, se acabó el tema".