Mirtha Legrand tras las duras declaraciones de Silvestre: "A mí no me maneja nadie"

La semana pasada, Silvestre causó un fuerte revuelo por sus declaraciones en el programa de Mirtha Legrand.

Todos los medios hablaron del tema, especialmente, del affaire de su exmujer, Verónica Vieyra, con Daniel Scioli. Según él, la actriz le fue infiel durante dos décadas con el exgobernador y otros hombres.

El escándalo se instaló por completo y en la noche del sábado la diva hizo su descargo en su programa.

"No puedo creer el escándalo que se armó por las declaraciones de Silvestre en este programa. Él ya lo había dicho en el programa de Carlos Monti meses atrás. Detesto el escándalo, no salgo de mi asombro. Jamás mencioné al gobernador (por Scioli). Me quedé sorprendida por lo que dijo cuando comentó que su primera mujer mató a su hijo de un año. No podía creerlo. No tengo nada en contra de Silvestre pero ¿qué está buscando? ¿Un puesto político? Una de sus ex, Ramos, dice que Daniel Scioli le prometió un puesto en el Auditorio de Mar del Plata y esto sería una venganza. Dicen que me va a hacer un juicio, los invitados dicen lo que quieran en el programa, tienen libertad para hablar. A mí nadie me maneja políticamente. Quiero tener éxito y rating. Nacho Viale ni nadie de mi equipo tiene algo que ver", señaló Mirtha.