Miriam Lanzoni y su separación de Fantino: "Divorciarse me parece que es lo más sano"

Miriam Lanzoni y Alejandro Fantino se separaron hace cuatro meses tras diez años de estar en pareja, pero eso no quita que ambos mantengan una muy buena relación.

Este viernes, la mujer, visitó el ciclo que integraba como panelista, Los Ángeles de la Mañana y dialogó sobre la actualidad de su estado civil

"Hace bastante que no hablamos. De repente nos comunicamos por cosas que tenemos en común, está todo muy bien, pero no tenemos diálogo. Tratamos de que no, porque si no, no hay un despegue", contó Miriam. Y agregó: "Era una pareja tan homogenea que seguir hablando me parece que no da".

"Yo hago mi vida, mis cosas. No me pregunta nada. Sólo me puso como premisa que si me pongo de novia, se lo cuente", explicó luego.

Finalmente, Lanzoni ratificó su postura de terminar con el matrimonio: "Seguro que nos vamos a divorciar porque me parece que es lo más sano. Es lo lógico, no hubo apuro porque somos dos personas que confiamos el uno en el otro".