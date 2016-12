Miriam Lanzoni: "Soy una persona muy fuerte y muy feliz"

Miriam Lanzoni contó detalles sobre sus humildes comienzos en Buenos Aires apenas llegó desde su pueblo natal en el Chaco, Pampa del Infierno, en el impenetrable.

"Yo soy una persona muy fuerte y muy feliz. Vivo con felicidad. Cuando vivía en una pensión en Constitución me acuerdo que me divertía y me vinculaba con la gente que estaba ahí", comentó la actriz y ex pareja de Alejandro Fantino en una nota en diálogo con La Previa con Pink, que se emite los martes de 17 a 18 y los viernes de 16 a 18hs por Radio Palermo (FM 94.7).

"Acá a Buenos Aires me trajo un sueño: el sueño de ser actriz. Yo disfruto mucho de todo pero no me deslumbra nada. Soy muy de vivir los momentos y trato de no hacer nada por obligación. Amo este medio y disfruto de cada momento", destacó Lanzoni.

"¿Quién es Miriam Lanzoni?", le peguntó la conductora a lo que la actriz se definió: "Es una mujer que juega mucho con la niña. Tengo muchas cosas de niña soñadora y eso no lo quisiera perder nunca".

Sobre cuándo nacieron sus ganas de iniciarse en el mundo actoral, Miriam contó: "Fue de muy chiquita y mi abuelo me lo fomentaba. Cuando estaba en el colegio participaba de los actos y era de las populares. Además siempre fui muy osada para mi época".

Por otra parte se refirió al amor, tras haberse separado hace pocos meses de Fantino: "El amor es la base de todo y no se puede vivir sin amor. El amor a algo, ya sea a un animal, un hombre, una mujer, la familia, un trabajo... Es tan lindo estar enamorado. El amor en estado puro es alucinante. Cuando el amor es de otra manera no es amor, hay gente que lo cofunde con amor y eso no es sano cuando se mezcla con otras patologías".