Miriam Lanzoni: "Es doloroso que digan que invento un romance para salir en una tapa"

En las últimas horas se dijo que Miriam Lanzoni y Christian Halbinger ya no serían más pareja. La actriz comenzó a salir con el joven millonario hace algo más de un mes, y se mostraron muy enamorados en Punta del Este.

Lo cierto fue que, al parecer, la relación entre los tortolitos no prosperó y ahora, según trascendió en los medios, la pareja le puso fin a la relación.

Y según contó ayer Ángel de Brito, en El diario de Mariana, Halbinger fue quien habría decidido tomar distancia ya que no soportaría la exposición mediática.

A su vez, Mercedes Ninci se refirió al presunto affaire: "Este era un noviazgo inventado para salir en la tapa de la revista", disparó.

Y agregó: "La información que tengo es que Fantino tiene una nueva novia y tal vez Miriam, herida en su orgullo.... ", dijo. "Podría ser una posibilidad para no quedar tan expuesta si él muestra una nueva pareja", concluyó.

Lo cierto es que PrimiciasYa.com habló con Lanzoni, quien desmintió los rumores de separación. "No es verdad lo que se dijo, no me separé y está todo bien", afirmó la actriz.

"No es un romance inventado como dicen. Pueden preguntarle al fotógrafo de revista Pronto, ellos tiene para constatar que no es así. Si fuese algo así, se sabe en el medio", remarcó la ex mujer de Alejandro Fantino.

"Es doloroso que digan que es algo inventado para salir en una tapa de revista. Yo no jugaría con mis sentimientos. Mercedes lo sabe y puede corroborar que las fotos son de sorpresa. Si yo quisiera confirmar un romance o si estuviese todo armado me estaría dando un beso para salir en la tapa y no caminado por la calle", agregó.

Por último, sobre su relación con Halbinger, destacó: "No somos novios. Es un amigo que estoy conociendo y la pasamos muy bien".

