En medio de la conmoción que generó la denuncia penal que Valeria Aquino presentó contra El Polaco por violencia de género, el cantante recibió un respaldo, para muchos, inesperado: el de Moria Casán, quien en una entrevista con Infama habló del rubio como alguien "íntegro, ético, moral" y que "no se la cree".

"Tengo una amistad con El Polaco, hablo con él constantemente. Yo le dije que tenía un ángel y un carisma que no se puede creer. Y que tiene que aguantar que el primer año va a ser El Polaco; al segundo, un hijo de p; a fin de ese año, un nieto de p; y al tercero, lo van a amar de vuelta. Esto no quiere decir que me ponga de parte del hombre y no me solidarice con la violencia de género", explicó Moria al ser consultada sobre la imputación que recayó sobre el cantante por parte de su ex.

"Y él me respondió 'todo lo que me dijiste se está cumpliendo. Y lo de la envidia, también. Pero todo lo derivo en Burlando y trato de relajarme'", agregó.

En tanto, si bien admitió no estar del todo interiorizada en la denuncia, la One no dudó en respaldar al Polaco. "Me parece, de las últimas personas que conocí en el medio, lo más íntegro, ético, moral. Y no se la cree. Es cero cholulo. Es un tipo que tiene escenario de años, pero él no se creyó nunca nada. Es sumamente respetuoso. ¡A mí me trataba de usted!", contó.

Embed