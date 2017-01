Esto ya que la actriz fue convocada para interpretar a Cenicienta en la película de acción real estrenada en 2015. Una propuesta que rechazó, abandonando la idea de aparecer en el cine interpretando al personaje de carne y hueso. "No sabía que iban a hacer La Bella y la Bestia en el momento en el que rechacé Cenicienta. Pero luego me ofrecieron a Bella", contó entrevistada por Total Film.

La razón de Watson para decir sí a Bella y no a Cenicienta fue muy clara: "Sentía que el personaje me representaba más que Cenicienta. Se mantiene curiosa, compasiva y abierta de mente. Y ese es el tipo de mujer que quiero adoptar como modelo a seguir, si tengo elección. De una forma extraña, desafía el status quo del lugar en el que vive, y eso lo encuentro realmente inspirador. Y también, consigue mantener su integridad y tener un punto de vista completamente independiente. No se deja llevar fácilmente por lo que piensan los demás".

Finalmente, el papel de Cenicienta quedó en manos de la estrella británica Lily James (Downton Abbey), quien encabezó el elenco de la cinta que recaudó una exitosa cifra de $543,5 millones alrededor del mundo.

La Bella y la Bestia, una nueva película de Disney que pasa de la animación a la realidad, fijó su estreno para marzo de este año en Estados Unidos.

