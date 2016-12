Mirá cómo se ven ahora los niños de tus películas navideñas favoritas

Sea Milagro en la calle 34, Love Actually o Elf, la mayoría de estas películas festivas están llenas de niños que aman a Santa y que no podemos evitar que nos parezcan una ternura... ¡excepto porque ya no son niños!

Mientras empezamos a ver las películas, nos preguntamos: ¿dónde están estos chicos ahora? Por eso preparamos esta lista.

¡Empecemos!

Macaulay Culkin: Interpretó a Kevin McCallister en Home Alone, de 1991 (y luego en la secuela de la película). Hoy tiene cabello largo y sigue las últimas tendencias de la moda.

Mara Wilson: Probablemente la reconoces de Matilda, pero la estrella infantil también interpretó a Susan Walker en Milagro en la Calle 34 en 1994.

Taylor Momsen: Ella interpretó a la pequeña Cindy Lou en Cómo el Grinch se robó la Navidad (2000), y ahora usa ropa y maquillaje negro con su banda The Pretty Reckless.

Juliette Lewis: La actriz interpretó a la adolescente Audrey Griswold en Christmas Vacation. Ahora ya creció pero todavía sigue en las alfombras rojas.

Johnny Galecki: Él protagonizó Christmas Vacation como el pequeño hermano de Lewis, Rusty Griswold, pero ahora hace mucho dinero como el Dr. Leonard Hofstader en The Big Bang Theory. Dato curioso: también salió con Kaley Cuoco.

Eric Lloyd: El actor interpretó a Charlie Calvin en Santa Cláusula de 1994. Hoy trabaja en producción musical.

Peter Billingsley: Lo conocimos como Ralphie Parker en la película de 1983, A Christmas Story. Desde entonces, ha interpretado papeles más pequeños aquí y allá —incluyendo un ayudante de Santa en Elf— pero se ha quedado como productor.

Nicholas Hoult: El ex novio de Jennifer Lawrence interpretó a Marcus Brewer en About a Boy (2002). Ahora ha interpretado importantes papeles en grandes películas.

Thomas Sangster: ¿Recuerdan al adorable chico británico llamado Sam de Love Actually? ¿El que le parecía que el amor joven era doloroso pero maravilloso? Este es él ahora, muy guapo.

Joseph Cross: Interpretó a Charlie Frost en Jack Frost (1998), y ahora es un graduado universitario de 30 años con otras películas en su currículo.

Daniel Tay: Lo conocimos como Michael Hobbs en Elf, pero este mes cumplirá 25 años.

Brett Kelly: El actor de pelo rulo interpretó a Thurman Merman en Bad Santa (2003) junto a Billy Bob Thornton. Trece años después, interpretó al mismo personaje en Bad Santa 2 (2016).

(Eonline)