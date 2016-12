Mirá cómo le fue a Victoria Vanucci en Imputados, tras ganarle a Twitter

El fallo de la Justicia a favor de Victoria Vanucci en su demanda contra Twitter, a quien un juez le ordenó que debe eliminar los mensajes ofensivos contra la modelo, llegó a la corte de Imputados, donde el caso fue tomado como base para la denuncia de Fabio Cuggini contra un troll que reveló datos privados del estilista en las redes sociales.

Además de asegurar haber sido víctima de bullying por parte de este hombre, Cuggini se apoyó en la denuncia de Vanucci para ir en contra del troll, que se presentó en el programa con su rostro cubierto por una máscara.

"Este señor no tiene derecho a meterse en mi privacidad", aseguró el estilista, que se mostró de acuerdo con el pedido de Vanucci a Twitter luego de que estallara el escándalo de las fotos en las que la modelo aparece de caza por África junto a su marido, Matías Garfunkel, y posando junto a diversos animales muertos.

De todos modos, Cuggini no fue el único en apuntar contra aquellos que difaman a través de las redes sociales: la modelo Tamara Gala también se presentó como damnificada, en su caso por la difusión de un video íntimo. "Tuve familia y no me gustaría que ahora este señor o cualquier persona siga mandando fotos o un video prohibido", señaló la joven.

En la vereda de enfrente, el troll buscó defenderse. "Esto es como los músicos. Cuando uno graba una canción es para mostrarla. Entonces, a partir de ahí empieza a ser comercial. Cuando uno se filma teniendo sexo, es para que lo miren. Si no, no se filma", expresó.

Finalmente, tras escuchar a las partes, el juez reveló el veredicto final, que no hizo más que apoyar la decisión tomada por la justicia argentina.