Militta Bora: "Los periodistas de espectáculos ejercen violencia psicológica"

El contexto social está muy delicado como para que una mujer salga a contar públicamente que sufre violencia de género.





Los 57 femicidios en lo que va de 2017 son una muestra de la realidad que se vive en Argentina (y en el mundo): las mujeres son asesinadas, violadas y abusadas de manera frecuente y es una tendencia que asusta.





no es menor la información que surgió sobre Militta Bora, que en una entrevista televisiva con Por esoen una entrevista televisiva con Chiche Gelblung habría afirmado que Chano la golpeó en su relación pasada.





Pero este medio decidió ir a buscar a la rockera para que amplíe su versión de los hechos y fue muy concisa: "No quiero que me rompan más las pelotas con ese tema. Con él tengo la mejor, le deseo lo mejor. Los periodistas de espectáculos manipulan psicológicamente para obtener un título, están capacitados para el acoso psicológico".

"Me han invitado a tocar en algún programa y te manipulan. Eso es violencia. Soy un ser humano súper sensible, no estoy acostumbrada al trato militar que realizan los periodistas".

"Hay gente que tiene experiencia, como Moria, pero yo soy súper sincera y si me pinchan dos o tres veces, no voy a decir algo que sea mentira. Con cualquier cosita, si hacés una cara, se arman un título interpretando, es una violación absoluta. Estoy cansada de esto", comentó la música en diálogo con PrimiciasYa.

"Nos quejamos de la violencia de género y los periodistas hacen violencia psicológica. Quiero que comuniques esto. No quiero hablar más de Chano. Estoy cansada de ser víctima de esta manera. Ya le mandé carta documento a varios medios".

Para completar su relato, se refirió a la nota que dio con Chiche Gelblung: "De mi boca salió la palabra 'sí', no salió la frase que ponen de título. Es un atrevimiento y es difamación. Es una injuria, están inventando. Lo único que digo es 'sí'. Ya pasó lo de Chiche. Esto es un abuso, es muy violento que te hagan eso".