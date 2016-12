Mientras Scioli blanquea su relación, Karina Rabolini ya convive con su novio

Santiago del Moro sorprendió con una impactante revelación en medio de un informe en "Intratables", acerca del escándalo de Silvestre, Verónica Vieyra y Daniel Scioli. Dijo que Karina Rabolini estaba en pareja y que convivía con su novio.

"Ayer sonó mi teléfono y me contaron con quién está en pareja Karina Rabolini. Es secretario de un funcionario, más joven que ella", anticipó del Moro como venta, para desarrollar después.



"Quiero aclarar que no me importa quién sea la pareja, mientras no toquen nuestra plata. En el caso de Scioli, es muy linda la señorita. Y en el caso de Karina, la verdad me sorprendió. Me lo contó ayer un productor y me puso muy feliz".

"Es mucho más joven que ella, y viven juntos en un departamento de barrio Norte. Me puso feliz porque con toda esta historia de Scioli, ella quedó en offside. Se cargó la campaña al hombro y lo ayudó mucho a llegar adonde llegó", cerró.



De inmediato en las redes sociales muchos se hicieron eco del tema y sumaron más datos: la pareja de Rabolini, quien se separó de Scioli días después de la derrota en la segunda vuelta, sería Ignacio Castro Cranwell, ex jefe de prensa, con quien conviviría desde hace poco tiempo.

Cranwell fue nada menos que el jefe de prensa de Scioli durante la campaña electoral y sciolista de primera hora, quien acompañó a la entonces primera dama de la provincia a recorrer el país cuando ella y su esposo intentaban quedarse con la presidencia.