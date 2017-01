"Mi ex me contó que iba a hacer prensa con Karina Jelinek"

Tras conocerse el supuesto romance entre Alberto Czernikowski y Karina Jelinek, la ex pareja del político, María Saccullo, aseguró que la relación entre el funcionario y la modelo es una farsa.

"Corté con Alberto hace un par de semanas, me avisó que todo está armado para generar prensa. Pero él no está de trampa. Es la publicidad más barata que puede conseguir un político, está mal asesorado. Me da vergüenza ajena", comentó la mujer en diálogo con el portal del diario Muy.

Recordemos que en diálogo con Roberto Funes en su programa radial, Czernikowski relató cómo había conquistado a la modelo: "Conocí a una chica de las más lindas de Argentina y resulta que tiene mucha exposición. Le pegué una encarada en la heladería de Libertador, y me tiré el lance, ahí cerquita de Navidad", comentó.

"Es muy impactante Kari, es lo más. Es el sueño del pibe ella, es divina, pero nunca pongo esas limitaciones", dijo, sobre la morocha.

¿Escándalo en puerta?

