Mercedes Morán: "Lanata no me llamó para disculparse, pero ya está"

La actriz Mercedes Morán, quien se encuentra en España realizando en el teatro un monólogo de su vida, ¡Ay, amor divino!, volvió a hablar del episodio con el periodista Jorge Lanata, quien la acusó de recibir un dinero del INCAA en una celebración de cumpleaños.

"Lanata no me llamó para disculparse, pero ya está", deslizó la actriz por La Once Diez, en cuanto al periodista que publicó en su momento, en el programa Periodismo Para Todos, un informe en el que al investigar los fondos del INCAA durante el kirchnerismo, acusó que se gastó en la actriz más de 800 euros en un festejo de su cumpleaños en el Festival en San Sebastián.

Morán, con un gran éxito en España, y con dos películas en puerta para rodar el próximo mes, dio un mensaje navideño y se refirió a la actual situación del país. "Mirar los noticieros y eso da un poco de dolor, es un momento de mucha deshumanización, mi mayor deseo es que seamos más piadosos, que pensemos en el otro y que profundicemos algunos valores que tienen que ver con la solidaridad".

"En este momento estoy viviendo solo el presente, está maravilloso, estoy conociendo de una manera más cercana a muchísimos actores españoles, recibo mucho cariño de la profesión y del público, si me hubiera pasado a los 20, estaría pensando en lo que viene, pero ahora disfruto", cerró.