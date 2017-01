Mercedes Funes: "Llego a mi casa y estoy muy sola"

Entrevistada por revista Gente, Mercedes Funes trazó paralelismos entre su presente y la vida de Tita Merello, a quien interpreta en el marco de la película que se encuentra filmando, Yo soy así, Tita de Buenos Aires.

"Hay muchas. Pero creo que es algo humano, porque no tenemos la misma historia. A ella la criaron en un asilo, y yo nunca dejé de tener un beso de mi mamá todas las noches o el amor de mi padre. Pero Tita se fue quedando sola con los años. Cada persona hermosa que entró en su vida se fue: amores, amigos... y en eso me siento bastante identificada", le expresó a la publicación.

"Siempre estuve muy acompañada y muy querida, y ahora todos me aman profundamente del otro lado del WhatsApp. Llego a mi casa y estoy muy sola. Imaginaba que a los 38 años iba a estar con un hijo... no sé. Pienso que la soledad es un estadío que no desea nadie. Podés jugar a hacerte el solo un rato, pero siempre buscás tener un espacio y una familia, y un núcleo del que formar parte. Tita se fue quedando sin eso, y en algún punto, mi vida se le parece. Atravieso un momento raro y justo me toca con Tita, con quien tengo una empatía enorme. Pero ojo, ¡no me pongo a su altura! Ella era la diva de la Argentina y yo soy una actriz que la interpreta", agregó.

Pero los sentimientos de la actriz no son solo debido a la falta de amor romántico: "A mí se me murió la mitad de mi familia. Mi papá, mi mamá y mi hermana... Me quedaron mis dos hermanos, pero cada uno tiene su vida..."

Finalmente, volvió a comparar su propia historia con la de Tita, que nunca tuvo hijos: "Ahí tenés otra identificación más. Ideas, como ideas, tengo de tantas cosas... Pero, bueno, lo que la vida disponga. Me encantaría ser madre; voy a ver qué pasa", concluyó.