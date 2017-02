Medina Flores: "Mi barrio es muy lindo pero últimamente se está complicando"

En diálogo con PrimiciasYa.com.com, Fabián relató cómo fue el episodio que le tocó vivir el domingo a la madrugada.

"El sábado fuimos con amigos a un restaurante de Palermo. Terminamos a la una, estaba lleno de gente. Como vivo a seis cuadras, con otra amiga, dijimos vamos caminando", contó.







"A una cuadra de mi casa, en Borges y Nicaragua, cruzamos a tres chicos. Yo no los vi venir. Ella me dice que venían como alterados. Uno me grita: ey vos famoso, o algo así. En general siempre se me acercan con buena onda. Cuando lo miro, él estaba muy nervioso, tenía veinte años y look callejero. Ahí se me tira encima, me pega en la frente con algo, se me aflojan las piernas y cuando me quiero parar, entre el susto y el shock, tenía todo lleno de sangre".





"Ahí empezaron a pasar más autos y se fueron hasta la esquina. Tardó mucho la ambulancia. Fue un horror, mi barrio es muy lindo pero últimamente de noche se está complicando bastante. Ya hice todas las denuncias", cerró Flores.