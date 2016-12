Maypi Delgado, la amiga de Gisela Berger: "Scioli no es de mi gusto"

Maypi Delgado es una de las grandes amigas de Gisela Berger, la chica del momento, debido a su presunto romance con , la chica del momento, debido a su presunto romance con Daniel Scioli





La morocha habló con este medio sobre la supuesta relación de la bailarina con el exgobernador de la Provincia de Buenos Aires.





"La frecuento una vez cada dos semanas, pero no te puedo decir nada. Me enteré igual que ustedes, por televisión", confirmó María Paz.





Agregó: "Te soy sincera: la gente dice cualquier cosa. No sé esta situación, ella no tiene ningún pasado con políticos. Tampoco sé cómo se conocieron".

"Conozco a su exnovio y no tiene nada que ver. Yo ni sabía que estaba en Punta Cana. La conozco desde ShowMatch. Es una chica bien, de Córdoba, de linda familia".





"No soy quien para juzgar a nadie. A mí me gustan los chicos de mi edad o más chicos. No es de mi gusto. No lo veo mal, cada uno elige. Yo también cuando salia con Del Potro me escondía...", completó, antes de confirmar que no habló con el tenista para felicitarlo por la Copa Davis.





Berger y Scioli, ¿una relación que nace?