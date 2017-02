Maypi Delgado habló de su estado físico: "Peso lo mismo de siempre"

Maypi Delgado hace que todos hablen de ella. Por su belleza, por su trabajo, por sus romances, por su escándalos... y ahora, por su delgadez. Siempre que se muestra,hace que todos hablen de ella. Por su belleza, por su trabajo, por sus romances, por su escándalos... y ahora, por su delgadez.

la ex Gran Hermano trajo más que nada preocupación entre sus seguidores. En el último video que subió a su Instagram entre sus seguidores.

"Maypi estás muy flaca", "Emm, ¿Hay organos ahi adentro?", "demasiado flaca", "me da impresión", fueron algunos de los comentarios de sus seguidores.





La morocha charló con PrimiciasYa y negó estar más flaca que lo habitual: "Justo subí un video en el gimnasio, yo siempre fui chiquita de cintura. Quizá se note mucho más en un video. La realidad es que estoy pesando lo mismo que siempre".

Agregó: "No peso lo mismo que en GH porque comíamos fideos todos los días, cosa que yo no hago. No como harinas. A la tarde, me como un pedazo de budín o de torta, pero como sano. No como fritos ningún día".





Para completar, María Paz manifestó: "Después entreno normal, pero no hago peligrar mi salud. Siempre hice deportes, jugué al voley y siempre fui flaca. Tampoco extremadamente, tengo 60 de cintura y 94 de cadera".





Además, la modelo comentó que está en pareja con Alfonso, un joven que no es conocido en los medios tal como algunos portales informaron.